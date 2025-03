Ingrid Guimarães relata ameaça em voo da American Airlines: ‘Ação abusiva'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Ingrid Guimarães fez uma série de publicações nas redes sociais nesse domingo (9/3) acusando a companhia aérea American Airlines de ser abusiva. De acordo com a protagonista de “De pernas pro ar”, ela viajava de Nova York, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, no voo 973, na classe Premium Economy, quando foi coagida por agentes de bordo a trocar de lugar.

Comprei uma passagem na Premiun Economy e quando ja estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica pq tinha quebrado uma cadeira ma executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Vou deixar aqui o número do vôo tá @AmericanAir @AmericanAirBR ? JFK . Vôo 973 Ny /Rio . Dia 7 de março. Assim a gente dá nome aos bois direitinho. Nenhum funcionário foi educado. NENHUM. Grata. — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025





"Eu vivi uma situação absurda num voo da @AmericanAir vindo de Nova York ontem! Digamos uma situação abusiva mesmo", começou a atriz. “Comprei uma passagem na Premium Economy e quando já estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica pq tinha quebrado uma cadeira na (classe) executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu lugar que você pagou”, disse.

Ingrid disse que não iria deixar a cadeira, porque não conhecia aquela regra. “Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Air. Eu disse: ‘tudo bem’. Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa. Em nenhum momento perguntaram minha opinião nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse com ameaças”, destacou.

Guimarães disse que uma outra funcionária chegou, gritando que todos os passageiros teriam que descer do avião por causa de uma passageira. “Não satisfeita, ela anunciou no microfone num vôo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação”, acrescentou.

A atriz destacou que a irmã e o cunhado tentaram ajudar, mas sem sucesso. Segundo Ingrid, havia um comissário de bordo brasileiro, que recusou ajudá-la. “Eu fiquei constrangida porque alguns brasileiros que não sabiam da situação começaram a gritar comigo. E é claro que diante de um constrangimento público eu fui pra classe econômica. Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças”, destacou.

O ator Stepan Nercessian (à esq.), presidente do Retiro dos Artistas, comentou sobre a situação do ator Marcos Oliveira (à dir.), famoso pelo papel de Beiçola na série "A Grande Família". montagem/reprodução "Uma das características do retiro, a primeira condição é que as pessoas queiram ir para lá, não tem ninguém lá que não esteja lá por livre e espontânea vontade", comentou em uma entrevista para a coluna GENTE, da revista Veja. Reprodução/Instagram “Várias vezes ele ia para lá, muitas vezes ele desistia, não queria ir [...] Coincidiu de ter uma vaga no momento que a Marieta Severo estava ajudando para construirmos uma casas a mais, então ele é muito bem-vindo”, disse Stepan. reprodução/youtube No início de fevereiro, Cida Cabral, administradora do Retiro, disse que a casa destinada ao artista foi uma doação da atriz Marieta Severo (foto), que foi colega de elenco de Marcos em "A Grande Família". Youtube/Casa GNT Procurado pela revista Quem, Marcos Oliveira admitiu que não estava sabendo de nada: “Não estou sabendo de nada. Que bom saber disso. Tem que falar com a minha advogada.” Reprodução/Instagram O Retiro dos Artistas é uma instituição localizada no Rio de Janeiro, dedicada a oferecer moradia, assistência médica, psicológica e social para artistas idosos que enfrentam dificuldades financeiras ou não possuem suporte familiar. divulgação O local foi baseado no modelo da francesa Maison de retraite des artistes de Pont-aux-Dames, criada por Benoît-Constant Coquelin e pelo barão Isidore Taylor em Couilly-Pont-aux-Dames. wikimedia commons/wikimedia commons/Communicationmna Criada em 1918 pelo ator Leopoldo Fróes em parceria com o jornalista Irineu Marinho, a Casa dos Artistas — como também é chamada — é uma organização sem fins lucrativos. Divulgação O Retiro fica no bairro Jacarepaguá, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. wikimedia commons/TMbux Atualmente, cerca de 52 pessoas são acolhidas no local, que oferece uma estrutura completa, incluindo piscina, biblioteca, cinema, teatro, salão de beleza e outras opções de entretenimento. Divulgação O teatro é um dos pontos altos do local, pois permite que os residentes mantenham contato com a arte e a cultura, mesmo em sua fase de aposentadoria. reprodução/@retirodosartistas.org.br O Retiro depende de doações para funcionar e tem o ator Stepan Nercessian como presidente e Zezé Motta (foto) como vice-presidente. reprodução/instagram Figuras importantes da TV e do cinema brasileiro, como Abelardo Barbosa (o Chacrinha), Grande Otelo e Luiz Carlos Miele, já contribuíram para a instituição, seja por meio de doações ou campanhas de arrecadação. Reprodução de youtube Além disso, eventos como leilões e apresentações são promovidos para angariar fundos para o Retiro. reprodução/@retirodosartistas.org.br Um dos casos conhecidos é o de Edyr de Castro, cantora do grupo As Frenéticas, que foi morar no Retiro em 2011 após ser diagnosticada com Alzheimer. reprodução/youtube Ela ficou lá até falecer, em 2019, aos 72 anos, por conta de uma falência múltipla dos órgãos. reprodução/youtube Outro artista que encontrou apoio no Retiro foi o ator Cláudio Corrêa e Castro. Em 2003, aos 75 anos, ele estava divorciado, enfrentando problemas financeiros e de saúde, e decidiu se mudar para o local. divulgação/tv globo Em 2020, foi a vez da atriz Solange Couto ser acolhida pelo Retiro durante a pandemia de COVID-19 quando passou por dificuldades. Ela chegou a morar lá junto com a mãe. Divulgação/Globo Além deles, outros nomes conhecidos já passaram pelo Retiro, como a cantora Leny Andrade (foto), as atrizes Yolanda Cardoso e Zélia Hoffman e o comentarista esportivo Sérgio Noronha. reprodução tv globo Voltar Próximo

A artista disse que recebeu um voucher de 300 dólares para ser usado na próxima viagem. Quando questionada por seus seguidores, Ingrid disse que a justificativa para ser escolhida para a troca era o fato de estar viajando sozinha. “Mulher viajando sozinha (minha reserva era sozinha). Assim disse o funcionário que perguntei. Assim caminha a humanidade”, finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários da publicação, a American Airlines disse querer resolver o caso. “Seus comentários nos preocupam. Encontre-nos na DM com seu código de confirmação e um pouco mais de informações sobre o que aconteceu”, escreveu a companhia aérea.

O Estado de Minas entrou em contato com a empresa americana. Mas, até o momento, não obteve respostas. O espaço permanece aberto para a companhia.