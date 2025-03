Pai de Whindersson atualiza saúde do filho, internado para cuidar da saúde mental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a internação voluntária para cuidar da saúde mental, o comediante Whindersson Nunes está bem. É isso o que afirma Hidelbrando Batista, pai do humorista, pelas redes sociais.

Ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e logo recebeu algumas perguntas relacionadas ao herdeiro e ao fato de a família ainda não ter ido visitá-lo na clínica.

"Gente, ele está bem, graças a Deus. Logo logo vai sair. Não visitamos ele porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar todos os dias", informou.





"Logo vamos estar com ele, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele para o interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir", encerrou pelas redes sociais.

Segundo o comunicado do escritório do artista, Nunes "se internou por decisão própria e com acompanhamento médico". A nota não deixava claro o que Whindersson estava tratando, mas o humorista tem histórico de depressão e ansiedade.

"O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando tratamento adequado para seu bem-estar. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", dizia o comunicado de 20 de fevereiro.