Senador discursa por mais de 25 horas e bate recorde

O senador democrata norte-americano Cory Booker bateu, na terça-feira (1º/4), o recorde do discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos. Ele ultrapassou as 25 horas, em um protesto contra a agenda do presidente Donald Trump.

“Os nossos eleitores pedem para reconhecer que isto é uma crise. Por isso, vou ficar aqui até não poder mais”, afirmou no início de sua fala. O “discurso maratona” começou na noite de segunda-feira e ultrapassou a marca de 24 horas e 18 minutos do senador Strom Thurmond, estabelecida em 1957.

Com 25 horas e cinco minutos, Booker agora detém o recorde do Senado. Diferente de outras ocasiões em que longos discursos foram utilizados para obstruir votações, a fala de Booker não bloqueou procedimentos legislativos específicos, sendo um protesto contra as políticas da administração Trump.

Aos 55 anos e ocupando o cargo de senador desde 2013, Booker iniciou sua fala por volta das 19h de segunda-feira, comprometendo-se a falar “enquanto fisicamente capaz”. Durante o discurso, ele leu cartas de eleitores prejudicados pelas políticas do governo, condenou medidas como guerras comerciais, demissões em massa, deportações e ameaças ao Medicaid. Para suportar a resistência física necessária, Booker afirmou ter parado de comer na sexta-feira e de ingerir líquidos no dia anterior ao discurso.

Durante sua fala, Booker citou figuras históricas, como o congressista e ativista dos direitos civis John Lewis, e fez referência à importância de se levantar diante de crises. “Eu me levanto hoje de uma maneira incomum”, declarou. Ele evocou o chamado de Lewis para "entrar em problemas bons, problemas necessários, ajudar a redimir a alma da América".

Apoiado por outros senadores democratas, Booker manteve-se no plenário sem poder sair, sob risco de encerrar sua intervenção. Ao longo do discurso, ele recebeu incentivo de membros do Congresso, que compareceram ao Senado para observá-lo.

A marca histórica foi atingida às 19h19 no horário local, mas o senador seguiu falando até as 20h05. Ao quebrar o recorde, ele foi aplaudido no plenário. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, destacou o feito. “Você sabe o quanto essa bancada tem orgulho de você? Você sabe o quanto a América tem orgulho de você?”, disse.

Ao superar o recorde de Thurmond, que discursou contra os direitos civis em 1957, Booker destacou o contraste entre as motivações de ambos. “Estou aqui apesar do discurso dele. Estou aqui porque, por mais poderoso que ele fosse, o povo era mais poderoso”, pontuou.

Booker concluiu sua fala afirmando que momentos críticos exigem persistência e determinação. “Momentos como este exigem que sejamos mais criativos ou mais imaginativos, ou apenas mais persistentes, obstinados e determinados”, finalizou.