Um homem, de 24 anos, viu o carro comprado há 20 minutos pegar fogo na tarde dessa quinta-feira (4/7), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.







Segundo o boletim de ocorrência, o homem comprou o carro Chevrolet Onix em uma concessionária na Avenida Brasil e que a loja recomendou a troca do óleo do motor em uma oficina na mesma via.





O serviço foi feito e, após 20 minutos da troca, notou uma fumaça saindo do capô do veículo recém-comprado. Ele saiu do carro e percebeu, ainda, um vazamento de óleo que deixou um rastro na estrada.

O fogo se alastrou rapidamente e consumiu o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.





A oficina e a concessionária assumiram responsabilidade pelo carro e acionaram um guincho para remover o veículo.