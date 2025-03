Veja lista de bairros de BH que podem ficar sem água hoje (25/3)

Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (25), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a Companhia, o abastecimento de água poderá apresentar intermitências com previsão de normalização no decorrer da noite do mesmo dia. Durante o período, serão disponibilizados caminhões-pipa para atendimento de serviços essenciais.