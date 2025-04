BH tem máxima prevista para 26ºC e chance de chuva nesta terça (29)

A previsão meteorológica indica que a terça-feira (29/4) será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas e possíveis trovoadas ocasionais em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,6°C e a máxima estimada é de 26°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 70% à tarde.

Na Estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 18,3°C, às 6h. Na Estação Cercadinho, Região Oeste, a temperatura mínima foi de 17,6°C, com sensação térmica de 13,4 °C, às 7h. Já na Estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 19,4°C, com sensação térmica de 21,9°C, às 3h.

Tempo em Minas

A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste do Brasil contribui para o aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas sobre Minas Gerais. No Norte e Leste do estado o tempo fica mais instável e pode ocorrer chuva moderada. O ar frio que segue na retaguarda da frente fria proporcionará declínio de temperatura em boa parte de Minas.

Nesta terça-feira (29/4), o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada no estado ficou na casa dos 12ºC, no Sul de Minas, e a máxima estimada é de 36ºC, em cidades da Região Norte.