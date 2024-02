Um homem de 54 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (12) depois de ser flagrado importunando sexualmente uma mulher, de 59, dentro de um ônibus na BR-381, próximo a Três Corações, na Região Sul de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes que estavam em uma unidade operacional da corporação na rodovia foram acionados pelo motorista do ônibus, que parou no local. Ele relatou que o suspeito teria importunado sexualmente a passageira.

Em conversa com os agentes, a vítima disse que, depois da última parada do veículo, o passageiro, que estava sentado ao seu lado, começou a passar as mãos na sua perna. Mesmo pedindo para parar, ele continuou. Revoltada, a vítima filmou a situação e avisou o motorista.

O suspeito negou, dizendo que não tinha feito nada pelo qual estava sendo acusado e pedindo provas. Ao ser informado de que havia uma gravação, nada mais declarou.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para uma delegacia de Três Corações.