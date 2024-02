Quem tentou utilizar as linhas do metrô de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (13) para chegar a algum bloco de carnaval foi surpreendido com atrasos nas viagens. A ruptura de um cabo na linha causou transtornos para os passageiros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os passageiros parados aguardando para embarcar em um dos trens na estação Calafate, Região Oeste da capital.

De acordo com a MetrôBH, empresa que administra o transporte de passageiros na cidade, houve um problema técnico na rede aérea do sistema, entre as estações Central e Santa Efigênia.

Os trens continuaram a circular, mas, devido à interferência, os intervalos entre as viagens foram alterados e o tempo de percurso entre as estações aumentou. “A manutenção da empresa já está empenhada em solucionar a ocorrência o mais breve possível”, diz o comunicado.

Ainda segundo a MetrôBH, os usuários que estão nas estações são informados sobre as previsões dos trens pelos funcionários e pelo sistema de áudio, no interior das composições e nas plataformas.