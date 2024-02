Acessibilidade: Alice Helena, que curtiu o Funk You em sua cadeira de rodas, se sentiu bem recebida

O Bloco Funk You saiu nesta terça-feira (13/2) da Avenida Amazonas, esquina com a Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. Neste ano, o cortejo homenageia o funkeiro MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023. Um dos diferenciais é o repertório recheado de funk melody. A acessibilidade foi elogiada pelo público.

Confira as fotos