Um casal de idosos foi encontrado enforcados na garagem da própria casa em Campinas, cidade de São Paulo na noite dessa terça-feira (13).

De acordo com informações do Portal Sampi, a suspeita é que o marido, Recieri Destefani, de 85 anos, tenha matado a mulher Irene Correa Lima Destefani, de 75 anos, e logo em seguida cometeu suicídio. O caso foi registrado no plantão policial da 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Quem encontrou os corpos foi a filha do casal, que mora na rua. Segundo o boletim de ocorrência, a filha foi até a residência por volta das 21h de terça, encontrou os corpos e chamou a Polícia Militar. O casal estava na garagem da casa, o homem pendurado em uma corda e a mulher no chão, com sinais de enforcamento.



Na ocorrência, foram apreendidas as duas cordas encontradas na cena do crime, uma carta e o aparelho celular do marido. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).