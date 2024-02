Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com maior incidência de dengue em 2024. É o que aponta o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. O cálculo é feito pelo número total de casos prováveis dividido pela quantidade de habitantes. Em MG, o índice é de 864,5 a cada 100 mil habitantes, atrás apenas do Distrito Federal, com 2.337,4 casos.

Minas é líder na quantidade de casos prováveis em todo o país, com 171.769 registros. De acordo com o Ministério, são quase 62 mil casos confirmados e outros 115 mil classificados como prováveis. Em seguida, vem São Paulo, com 83.651.

Até aqui, em 2024, dezesseis óbitos foram confirmados pela pasta no estado. Outros 100 aguardam resultados laboratoriais para serem confirmados ou descartados.

Ainda de acordo com o painel do Ministério da Saúde, foram registrados 524.066 casos prováveis de dengue em todo o país, 346 óbitos foram confirmados e outros 84 são investigados.

Outras duas doenças recorrentes nessa época do ano, a zika e a chikungunya, também tiveram seus registros. Para a primeira, foram 37 casos confirmados e 304 prováveis.

Já a chikungunya teve 18.381 casos confirmados no país e 12.420 prováveis. Quatro óbitos também foram confirmados e outros 31 são investigados.