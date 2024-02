Um forte temporal em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta quarta-feira (14/2), causou alagamentos e quedas de árvores. Não houve registro de feridos.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a Rua Cesário Alvim, no Bairro São Bernardo, sendo tomada por uma forte enxurrada. Veja:



A Avenida dos Andradas, Avenida Rio Branco e o Bairro Vitorino Braga ficaram entre os pontos mais críticos de acúmulo de água da chuva na região central, que, segundo a Defesa Civil, recebeu cerca de 33mm de chuva em apenas 30 minutos.

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu vários chamados relatando quedas de árvores em diversos pontos da cidade. Uma delas caiu no Bairro Grama, causando a interdição total da via. Os militares concluíram os trabalhos com a liberação do trânsito por volta das 14h.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana realiza limpeza no Bairro Linhares PJF

Leia também: Suspeito de atirar no rosto de PM durante assalto em 2020 é preso em BH



Já no Bairro Linhares, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) precisou realizar o serviço de raspagem e lavação de uma rua devido ao grande acúmulo de barro.