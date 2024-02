Centenas de mercadorias das exportadoras Shopee e Shein foram roubadas durante um assalto na última sexta-feira (16) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Até o momento ninguém foi preso e as mercadorias não foram recuperadas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quatro assaltantes armados invadiram o depósito de uma transportadora que faz a entrega dos itens. Eles chegaram ao local em uma van e renderam os funcionários.

Dois dos autores fugiram no veículo com as mercadorias. A outra dupla de criminosos fugiu em um outro carro, com os quatro funcionários da empresa que foram sequestrados. As vítimas foram abandonadas às margens da rodovia BR-262, no sentido da cidade de Veríssimo.

Aos policiais, os funcionários disseram que estavam separando as mercadorias dentro do galpão quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Eles mandaram as vítimas para a cozinha enquanto carregavam os veículos com os itens. Toda a ação durou cerca de dez minutos.

De acordo com o coordenador da empresa, cerca de 700 mercadorias foram roubadas pelo grupo. O valor total do prejuízo ainda não foi estimado.

A reportagem entrou em contato com a transportadora e aguarda retorno.