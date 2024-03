A estátua em homenagem a Daniel Alves na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, terra natal do jogador, tem causado polêmica. Após a condenação do jogador na Espanha por estupro, moradores da cidade vandalizaram a estátua e taparam o rosto do jogador. Agora, a decisão de mantê-la no local foi parar no Ministério Público da Bahia (MPBA).

Nesta terça-feira (19/3), o MPBA foi acionado por uma moradora da cidade e pelo coletivo Planeta ELLAS, uma rede internacional em defesa dos direitos das mulheres, para recomendar à prefeitura municipal a remoção da estátua de Daniel Alves.

Diante dos protestos, pedidos de remoção e, agora, ação no MP, a prefeitura de Juazeiro afirma que aguardará a decisão final do processo judicial, que está em trânsito, antes de tomar qualquer providência em relação à estátua.

Caso Daniel Alves

A Justiça de Barcelona, na Espanha, aceitou o pedido de liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves, sob fiança de 1 milhão de euros.

Em fevereiro, o jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. A defesa do ex-jogador, no entanto, recorreu da sentença e, na sequência, pediu para que o brasileiro aguardasse a deliberação final em liberdade.