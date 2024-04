(Com Laura Scardua)

Depois de quase um mês, a cratera na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechada e o trânsito liberado nos dois sentidos ontem (2/4). Foram substituídos cerca de 80 metros de rede de drenagem pluvial. Uma obra de compactação do solo com aplicação de uma camada de asfalto também teve sua concretização na avenida.



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, técnicos trabalharam no local durante todo o fim de semana, exceto na sexta-feira da Paixão, para agilizar o processo. Na manhã desta terça-feira, o fluxo foi liberado em uma faixa no sentido centro e uma faixa no sentido bairro, até que o maquinário usado na obra seja retirado da avenida. Agentes da BHTrans seguem monitorando o local.

Obras e trânsito na região

A avenida foi fechada no início do mês de março depois que uma cratera de aproximadamente 4,5 metros de profundidade se abriu entre a rua Haiti e a avenida José Maria Alkimin. Na ocasião, um carro foi engolido pelo buraco e o Corpo de Bombeiros resgatou o motorista, de 50 anos, com um ferimento no nariz.



No dia 14 de março, o trânsito sentido centro foi liberado. Porém, um dia depois, a obra foi interditada após uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG), quando foram constatadas irregularidades que colocavam os trabalhadores em risco, como a falta de isolamento nas bordas do buraco e escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um possível aterro. Na semana passada, a obra foi desembargada e as ações foram retomadas na avenida.



Ontem (2/4), apesar da liberação, condutores registraram tráfego intenso na região. José Eugênio Monteiro, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere (AMBB), não associa o engarrafamento às obras da cratera. “O Belvedere se tornou um bairro de passagem. Acredito que o trânsito é realmente pelo grande número de veículos que trafegam na área, oriundos de Nova Lima e outras regiões”, disse.



Ao ser questionado sobre os empecilhos causados pelo buraco e o tempo para realização da obra, o presidente da AMBB disse que acidentes acontecem e reconheceu que o Executivo municipal enfrentou empecilhos que impossibilitaram a agilidade.

Chuva forte alaga ruas em BH

Nas duas horas que separaram o fim de tarde e o início da noite de ontem, a Regional Centro-Sul de Belo Horizonte registrou mais de 90% do volume de chuva esperado para todo o mês de abril. Durante a tarde desta última terça-feira (2/4), chegou a chover extremamente forte na região. O temporal deixou ruas de bairros como Santo Antônio e São Pedro alagadas. Outra parte da cidade que apresentou grande volume de chuva foi o Barreiro, com 53,6 mm. Já a Região Leste registrou 33,2 mm. A média climatológica para abril é de 82,3 mm.

