O tempo vai continuar quente e seco em Minas Gerais. A previsão para o fim de semana é de céu claro, sem nuvens e termômetros podendo chegar à marca de 35ºC. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a sexta-feira (26/4), deverá ser de tempo estável, sem possibilidade de chuva, com máxima de 32ºC e mínima de 16ºC, durante a manhã e noite.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as previsões para os próximos dias são fruto da permanência de uma massa de ar quente e seco. O sistema de alta pressão, também conhecido como anticiclone, age como uma barreira atmosférica dificultando a formação de nuvens e mantendo a umidade relativa do ar baixa.

“A previsão é que o anticiclone permaneça sobre a região Sudeste até a segunda-feira (29/4). Esse é um fenômeno típico do inverno, que mantém o tempo seco sem possibilidade de formação de nuvens de chuva, e que chegou mais cedo. Apesar de abril ser um mês de transição climática, ainda com características do verão”, explica Andréa Ramos, meteorologista do Inmet.

Além do calor, a incidência do anticiclone pode provocar alertas para ocorrências de baixos índices de umidade do ar. Andréa explica que a previsão para o estado é que o índice fique entre 40% e 35%, abaixo do ideal, estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

Nesta quinta-feira (25/4), Belo Horizonte registrou máxima de 29,5ºC. A cidade mineira mais quente, no entanto, foi Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, com 35,4ºC.

Além do calor, em grande parte de Minas Gerais já há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.

Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes, e evitem a exposição desnecessária ao sol.

Confira a previsão para BH e Região Metropolitana

Sexta-feira (26/4): Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 16ºC.

Sábado (27/4): Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 18ºC.

Domingo (28/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 16ºC.

Segunda-feira (29/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 17ºC.

Confira a previsão para Minas Gerais nos próximos dias