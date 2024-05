Descanso para quem deseja relaxar e passeios àqueles que vão aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1/5), em Belo Horizonte. Confira as dicas que o Estado de Minas preparou a quem quer algo mais "light" e ainda explorar o que a capital mineira tem a oferecer.

Neste 1° de maio, confira cinco dicas para curtir o tempo livre:

1 - Exposições no Circuito Liberdade

Os museus no entorno da Praça da Liberdade estão com uma programação recheada. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) está com a exposição "Tesouros Ancestrais do Peru" em cartaz e que conta ainda com uma mostra de filmes peruanos, a partir deste 1° de maio. Já no Memorial Vale, é o último dia para conferir a exposição "Atmosfera", de João Castilho, que reúne fotografias de diversos céus.

O CCBB fica aberto das 10h às 22h, e o Memorial Vale, das 10h às 17h30. A entrada é gratuita em ambos.





2 - Festival de Costela do Bebedouro

Para os amantes de churrasco, o Bebedouro — bar especializado em carnes, localizado na Pampulha — vai promover o Festival de Costelas, com iguarias feitas no fogo de chão, assadas lentamente, de sete a oito horas de duração, para chegar no ponto perfeito. As peças serão oferecidas com acompanhamentos e 700g de carne, que serve de duas a três pessoas, por R$ 150. O evento começa neste 1° de maio e vai até o dia 5 do mês.

3 - Piquenique em um parque

Seguindo a tendência dos últimos dias, o feriado em BH será mais um dia de calor e céu aberto. Sem dúvidas, o clima perfeito para os fãs de programas ao ar livre. Arrumar uma cesta com guloseimas e partir para os parques da capital mineira pode ser uma ótima opção. Com exceção dos Parques do Conjunto Estrela Dalva, Bandeirante Silva Ortiz, Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes e Alexander Brandt, todos os demais parques municipais estarão abertos.

Os horários de funcionamento estão disponíveis no portal da PBH







4 - Circo

Um espetáculo e uma viagem para a França são uma opção para finalizar o dia com uma série de números impressionantes. O Cirque Amar está em BH, próximo à Arena MRV, com apresentações exclusivas e artistas de vários pedaços do mundo, como Mongólia, Espanha, França e Estados Unidos.

O show, originalmente francês, tem duração de duas horas e sessões neste feriado às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 200 e podem ser encontrados no site oficial do espetáculo.





5 - Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas

E que tal aproveitar para fazer compras especiais? O Minascentro recebe a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas a partir do dia 1º e que vai até o dia 11 de maio. O evento de moda mineira reúne mais de 80 fabricantes e está preparado para aquecer os corações e os looks. Estandes preparados para suas compras do feriado estarão abertos das 12h às 20h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata