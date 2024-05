Dinâmica do acidente ainda não foi informada, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo pequeno tombou no meio da pista

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na BR-356, na altura do KM 45, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. A colisão aconteceu no Bairro Santa Efigênia nesta quarta-feira (4/5).

A dinâmica do acidente ainda não foi informada, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo pequeno tombou no meio da pista. As vítimas ficaram presas às ferragens. O estado de saúde delas era grave.

Inicialmente, as vítimas foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento de Itabirito, mas em seguida foram removidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Duas delas foram transportadas pela Aeronave Arcanjo, dos Bombeiros, e a terceira pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal.

O atendimento contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Municipal de Itabirito. A Polícia Militar também esteve no local.