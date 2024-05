Para nomear três filhotes de tamanduá-bandeira, novos integrantes do zoológico da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou uma enquete no Instagram para pedir a opinião do público. A votação foi criada nesta quinta-feira (2/5) e os nomes mais votados para cada animal serão os escolhido.



Para ajudar na escolha, basta acessar o perfil da Prefeitura de BH no Instagram (@prefeiturabh), entrar nos stories e escolher uma opção entre as quatro disponíveis para cada filhote, dois machos e uma fêmea. Os nomes sugeridos são referências tipicamente nacionais, como palavras de origem tupi-guarani e nomes de árvores do cerrado.



Os três filhotes, nascidos nos últimos seis meses, vêm para aumentar a família de tamanduás-bandeira do zoológico, que até então era composta por sete adultos.



Os filhotes e as opções de nomes



Filhote 1: macho, nascido no Zoológico/BH em 30 de setembro de 2023, filho de “Doca” e “Bia”. Confira as opções de nomes:

Curumin - vem do tupi “kunumim” (menino)

Piatã - de origem tupi-guarani e significa fortaleza

Rudá - é o deus do amor na mitologia tupi-guarani

Baru - nome de árvore do Cerrado

Filhote 2: fêmea, nascida no Zoológico/BH em 26 de fevereiro de 2024, filha de “Doca” e “Clara”. Confira as opções de nomes:

Anahí - na língua guarani é geralmente interpretado como “flor” ou “flor perfumada”

Iraê - é de origem tupi, significa “doce como o mel”

Ibi - é de origem tupi, significa “terra”

Yacy - é de origem tupi-guarani, significa “mãe natureza”

Filhote 3: macho, nascido no Zoológico/BH em 12 de março deste ano, filho de “Doca” e “Ana”. Confira as opções de nomes:

Pequi - nome de árvore do Cerrado.

Caiuá - em tupi-guarani pode significar o morador do mato, mateiro, errante, nômade

Arandu - "ouvir o tempo", "vivenciar", "conhecer com a experiência de vida, na relação intrínseca com o ambiente"

Aysú - é de origem tupi-guarani, significa “amor”



Conheça a família

Para aqueles que gostam de integrantes da família combinando, saber os nomes dos tamanduás adultos do zoológico pode ser um diferencial na hora de votar no nome dos filhotes.







Arthur – macho adulto, vindo do Zoológico de Goiânia em 6 de agosto de 2008, é pai do macho “Joselito” e da fêmea “Bia”.

Tatá - fêmea adulta, vinda por meio do Ibama em 24 de abril de 2013.

Joselito - macho adulto, nascido no Zoológico/BH em 19 de junho de 2015. Filho do adulto “Arthur”.

Doca - macho adulto, vindo por meio do Ibama em 25 de outubro de 2011. Pai dos últimos 3 filhotes, ainda sem nome, nascidos no Zoo/BH.

Ana- fêmea adulta, vinda por meio do Ibama em 25 de outubro de 2011. Mãe do filhote macho – sem nome - nascido em 12 de março 2024.

Clara - fêmea adulta, vinda por meio do Ibama em 25 de outubro 2011. Mãe da filhote fêmea – sem nome - nascida em 26 de fevereiro 2024.

Bia - fêmea adulta, nascida no Zoológico/BH em 28 de dezembro de 2013. Filha do adulto “Arthur” e mãe do filhote macho – sem nome - nascido em 30 de setembro de 2023.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa