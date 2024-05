Polícia investiga beijo de pastor em filha. Na Assembleia, deputados discutem possível CPI contra Zema. Esses são alguns destaques desta sexta-feira (3) em Minas Gerais.

A Polícia Civil informou que está apurando o caso do Pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, em BH. Ele disse, durante uma pregação, ter dado um beijo na boca da própria filha, quando ela era criança. O pastor publicou um vídeo nesta sexta-feira (3) e se manifestou, pela primeira vez, sobre o caso. Ele disse que as falas, que viralizaram nas redes sociais, foram tiradas de contexto.





Outra notícia de Minas que repercutiu nesta sexta vem da Assembleia Legislativa. O governador Romeu Zema pode ser alvo de sua primeira CPI. Isso porque o deputado Sargento Rodrigues, do PL, pretende apresentar um pedido de investigação sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, alegando rombo de R$ 7 bilhões no caixa.

E se você estava se preparando para a prova do Enem dos Concursos, vale lembrar que o governo adiou as provas deste domingo (5), devido às chuvas no Rio Grande do Sul. A nova data ainda não foi definida.



Eleitor poderá regularizar título no fim de semana

Prazo para tirar, transferir e regularizar título de eleitor a tempo de votar nas eleições de outubro termina quarta-feira (8/5). Neste fim de semana, as unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) em todo o estado vão funcionar para atender os eleitores.



Minas Gerais tem a segunda população quilombola mais envelhecida do país

Dos 135.315 quilombolas que moram em Minas Gerais, 21.954 tinham 60 anos de vida ou mais. O número representa a segunda população quilombola mais envelhecida do Brasil, que soma 1,33 milhão de pessoas, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado fica atrás apenas do Rio Grande do Sul.



Onda de calor: quase 80% de MG será atingida até domingo

Mais 145 cidades de Minas Gerais estão sob alerta para onda de calor pelo menos até domingo (5), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O número se soma aos 493 municípios do estado em alerta desde quinta-feira (2) e às 22 cidades sob alerta vermelho desde quarta (1/5). Ao todo, 660 municípios de Minas Gerais (veja lista abaixo) estão sob alerta para onda de calor, o que representa 77% do estado.



Mineiras unem esforços para promover feira de arte

Obras estarão expostas no Centro de Arte Popular de Minas Gerais, em Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado e domingo. O conjunto em exposição inclui pinturas, desenhos e trabalhos com papel que envolvem técnicas diversas, objetos de cerâmica e mini-jardins, decoração criativa, peças em papel machê, quadros, aquarelas, colagens e monotipias.