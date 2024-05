Termina no próximo dia 8/5 o prazo para tirar, transferir, regularizar e fazer a biometria para votar nas eleições deste ano que vão escolher os prefeitos e vereadores em todos os municípios brasileiros. O pleito está marcado para 6 de outubro, com eventual segundo turno em 27 de outubro.

No caso de Belo Horizonte, os eleitores também vão votar se aceitam ou não a proposta de mudança na bandeira da capital mineira.

A biometria ainda não é obrigatória, mas facilita a vida do eleitor e agiliza a votação.

Neste fim de semana, nos dias 4 e 5 de maio, as unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) em todo o estado vão funcionar para atender os eleitores.

Os cartórios eleitorais da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do interior do estado também vão funcionar das 12 às 17h.



Na capital, as três Centrais de Atendimento ao Eleitor e os postos temporários localizados no Minas Shopping e Mercado Central estarão funcionando.

O posto do Mercado funcionará no sábado de 8 às 17h e no domingo de 8 às 12h. E o do Minas Shopping, localizado no estacionamento do piso G2, de 8h às 18h30. As centrais estarão abertas de 8h às 17h.

O interessado em solicitar os serviços eleitorais deverá comparecer a um dos locais de atendimento levando documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Para quem for tirar o título pela primeira vez, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita como documento de identificação e, se for do sexo masculino, é obrigatória a apresentação do Certificado de Alistamento Militar para maiores de 18 anos.

O atendimento é por ordem de chegada e feito por meio de distribuição de senhas. Nessa reta final, o agendamento prévio está suspenso.

Título Net



Eleitoras que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral podem evitar as filas desta reta final do cadastro eleitoral.

Serviços eleitorais como pagamento de multa, revisão de dados e transferência de domicílio podem ser realizados de maneira virtual, acessando o portal do TRE-MG (www.tre-mg.jus.br). O autoatendimento vai funcionar até o dia 8/5.

Após a solicitação do serviço, o eleitor deve acompanhar a tramitação de seu pedido consultando o número do protocolo emitido pelo sistema para ter certeza que a solicitação foi deferida.

Pelo site do TRE-MG, o eleitor também pode consultar sua situação eleitoral para saber se está apto ou não a votar e pode ainda conferir se sua biometria está cadastrada.

Disque eleitor

O eleitor também pode tirar dúvidas ou consultar o horário e o endereço de onde solicitar os serviços pelo Disque-Eleitor ( fone 148) ou acessar o site do TRE-MG

A data final de 8 de maio para a realização dos procedimentos está prevista na legislação eleitoral. Após esse prazo, qualquer alteração no cadastro eleitoral poderá ser realizada somente depois da votação deste ano. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos.



Confira os endereços em Belo Horizonte

Centrais de Atendimento ao Eleitor

Avenida do Contorno, 7038, Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5020, Venda Nova

Rua Alcindo Vieira, 69, Barreiro

Postos temporários

Av. Cristiano Machado, 4.000, União (Minas Shopping)

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro (Mercado Central)

Dúvidas

Disque-eleitor: 148

Site TRE-MG - www.tre-mg.jus.br