A obra de revitalização da rua Sapucaí, tradicional ponto turístico e gastronômico no bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, vai custar R$ 4,6 milhões aos cofres públicos. Nesta quarta-feira (17/2), a prefeitura publicou no Diário Oficial do Municipal (DOM), a homologação da empresa vencedora da licitação.

As intervenções, a serem realizadas pela Conata Engenharia, tem prazo de execução de 300 dias. A obra faz parte do programa Centro de Todo Mundo, que busca a requalificação da área central de BH.

Desde março do ano passado, a Sapucaí passou a ser fechada para o trânsito de veículos aos domingos. Agora, as obras irão dar seguimento ao projeto, apresentado pela prefeitura em 2022, para priorizar o uso da via pelos pedestres, que terão uma rua inteira para caminhar sem ter de desviar dos carros e ficar atento ao sinal de trânsito.

Um dos locais mais movimentados da capital, especialmente aos fins de semana, a justificativa da prefeitura para os investimentos na Sapucaí, além de tornar a região mais bonita e acessível, é melhorar as opções de lazer e segurança. Além dos passeios estreitos, na rua ainda há uma faixa de estacionamento de veículos e a maior parte dela é destinada apenas aos veículos.



Com as intervenções, o espaço será transformado em um eixo verde, com arborização e paisagismo para valorizar e potencializar as características urbanas e culturais da via, afirma a prefeitura. Serão instalados mobiliários de bancos, cestos coletores metálicos e arquibancada mirante para enaltecer a vista para o Centro da cidade e para os murais do Projeto Cura.

A rua, que tem aproximadamente 600m de comprimento e é margeada pelas avenidas do Contorno, Assis Chateaubriand e Francisco Sales, também vai receber a pavimentação de um plano único entre os dois passeios, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa. Ainda está prevista a implantação de uma ciclovia bidirecional e passagem de pedestres.



Inspiração em Barcelona

A proposta da PBH usou como referência as "superquadras" de Barcelona, na Espanha, projeto que limitou a circulação de carros em quarteirões na área central e transformou as ruas em zonas de pedestres e ciclistas. A iniciativa inovadora ganhou prêmio no ano de sua implantação, em 2012. A ideia da cidade espanhola é criar verdadeiras ilhas de calmaria no trânsito da cidade e incentivar a ocupação do espaço público pelos moradores.

A proposta de fortalecer o polo cultural e gastronômico da Rua Sapucaí, com o fechamento da via, é debatida desde 2012. O projeto inicial propunha um calçadão com mesas espalhadas e iluminação especial. Houve até mesmo uma proposta de fechar a rua somente aos domingos, projeto que finalmente foi para frente em março de 2023. Agora, todo domingo o trânsito é fechado para veículos, entre as avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Sales, de 8h às 15h.

Atualmente, a rua tem cerca de 11 restaurantes e bares, além de ser um ponto de encontros e eventos culturais durante o ano, como shows, peças de teatro e o próprio carnaval. A Sapucaí também é um ponto privilegiado no ano-novo para acompanhar a queima de fogos realizada bem perto, na Praça da Estação. Os estabelecimentos da região conseguiram, durante a pandemia, autorização para uso de parte da Sapucaí para mesas e cadeiras.