Rua Sapucaí tem programação gratuita, com jazz e tira-gostos

Apresentação de jazz com André Limão Quinteto, na Rua Sapucaí (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Confira a programação do Festival Sapucaí no domingo:

Tradicional ponto boêmio de Belo Horizonte, a rua Sapucaí, no bairro Floresta, Região Leste, ganhou ares de New Orleans neste fim de semana, com a realização do Sapucaí Festival. A programação diversificada de música, exposições de arte e documentários reuniu centenas de pessoas neste sábado (1º/7) e segue até amanhã (2/7).Pelo palco ainda vão passar, neste domingo, os Izza Jazz Quarteto, Mambo Jazz e Marco Lobo Quinteto. O público também pode conferir uma série de documentários e palestras gastronômicas, das 10h às 12h, na Salumeria Central, um mini festival de tira-gostos, e exposições fotográficas.A pedagoga Aline Fonseca, de 26 anos, aproveitou o sábado para ouvir um bom jazz e tomar uma cervejinha no festival. Natural de Goiânia, ela está em BH há quase três anos e tem a Rua Sapucaí como um de seus pontos favoritos para curtir o fim de semana. "Uma delícia. As músicas são muito dançantes, tudo muito divertido. Recomendo", afirmou. Animada, ela já declarou presença confirmada no evento de amanhã.A programação é gratuita e as festas ocorrem até às 17h, mas o público mais animado pode estender a diversão nos bares da própria rua. Desde março, a Sapucaí passou a ser fechada para veículos aos domingos , em uma tentativa da Prefeitura de Belo Horizonte de fortalecer o polo cultural e gastronômico da região.Próxima à Estação Central de metrô, a Rua Sapucaí também pode ser acessada por uma escadaria que liga aos pontos mais procurados e movimentados. Por estar localizada em uma área elevada, a Sapucaí tem um mirante com vista para o centro da cidade e para os murais do Projeto Cura.14h - Izza Jazz Quarteto (Especial Ella Fitzgerald)15h - Mambo Jazz (La Clave)17h - Marco Lobo Quinteto (Sons do Mundo)