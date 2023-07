'Burnout': Bruna Louise traz novo show de stand up a BH

677

Bruna Louise volta a BH para show 'Burnout' neste domingo (2/7) e terça (4/7) (foto: Divulgação) Estado de Minas, ela comemora um novo marco de sua carreira com recorde de público na capital mineira. Sintomas de ansiedade, burnout e tudo que vem junto no “pacote” se tornou o novo mal do século. Por que não dar uma boa risada sobre essas situações desagradáveis que as pessoas consigam se identificar? Esse é o fio condutor do show “Burnout”, da comediante Bruna Louise, de 38 anos, que chega em Belo Horizonte para quatro sessões de casa cheia no Sesc Palladium, neste domingo (2/7) e terça-feira (4/7). Em entrevista ao, ela comemora um novo marco de sua carreira com recorde de público na capital mineira.









A comediante acredita que as piadas sobre sua vida acabam criando um mecanismo de conexão com o público . “As pessoas conseguem ver que eu estou brincando com a situação, mas realmente aconteceu e que a minha vida é como a de todo mundo cheia de altos e baixos. No caso a minha tem muitos baixos”, brinca.





Além disso, sua opinião sobre assuntos cotidianos (e polêmicos) frequentemente tomam conta da internet, principalmente aqueles que a atingem indiretamente. “Não acho que seja uma opinião forte porque só o que eu penso, se é um assunto que me atinge eu acabo me pronunciando com piada. Eu acabo falando muito sobre machismo, que é uma coisa que me pega muito por ser mulher”, ressalta. “Acho que o humor ajuda sim a questionar comportamentos, a refletir sobre padrões”, completa.





Apesar disso, a única pessoa que reclama sobre essas piadas, acredite ou não, é a própria mãe da humorista. “Eu nunca faço piada com alguém, por exemplo, quando eu vou falar do encontro que deu errado nunca falei um nome. A minha mãe, às vezes, me enche o saco que aí eu brinco mesmo sobre minha família. Ela diz: ‘Para de falar de mim’. Depois de um mês ela volta: ‘Nunca mais falou de mim, o que está acontecendo?’”, conta.





BH é “uma das melhores plateias do Brasil”

Ao longo de sua carreira, Bruna Louise trouxe seus shows de comédia para Belo Horizonte algumas vezes e sempre que volta ela consegue alcançar um novo marco para sua carreira. Primeiro, em 2021, a capital mineira tinha sido o recorde de público com 1.800 pessoas - ainda dentro dos protocolos da COVID-19. Um ano depois a humorista voltou e conseguiu uma plateia ainda maior: 3.250 pessoas dando risada de suas piadas.





Agora, ela volta para BH com quatro sessões pela primeira vez - com três já esgotadas -, totalizando 4.400 pessoas. Ela comemora o sucesso: “Toda vez que eu vou para BH eu quebro um recorde e isso me deixa muito feliz. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade e é a primeira vez que estou indo para fazer quatro sessões. Estou muito, muito, muito, muito feliz, tem pouquíssimos ingressos para a gente esgotar a última sessão.”





“Acho incrível, impressionante como essa cidade consome e gosta de comédia, todo comediante sabe que BH é uma das melhores plateias do Brasil”, destaca.

Bruna Louise fala sobre o carinho pela plateia de BH (foto: Divulgação)





Disseminar o stand up

Com todo este sucesso de público por onde vai, Bruna aponta que seus objetivos para 2023 são de disseminar ainda mais o stand up pelo Brasil. “Meus objetivos são continuar o que eu estou fazendo, mas aumentar a escala. Pretendo aumentar o público, disseminar ainda mais o stand up”, afirma.





“Porque o stand up, apesar de ser muito conhecido, acho que ainda tem muito chão para crescer. O Brasil é muito grande, então eu quero lutar ainda mais por isso”, acrescenta.

Bruna Louise em "Burnout"

Onde: Sesc Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro, BH

Quando: Domingo (2/7), às 15h, 18h e 21h (ESGOTADO); Terça-feira (4/7), às 20h30

Preços a partir de R$ 35 (meia-entrada)