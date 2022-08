Hoje tem 'stand up família' com Bruno Berg, Paulo Araújo e Stevan Gaipo

Os humoristas Bruno Berg, Paulo Araújo e Stevan Gaipo serão a atração de hoje à noite, no Teatro do Centro Cultural Unimed (foto: Vinícius Caricatte/divulgação)

Três em um. É mais ou menos esta a fórmula do espetáculo que os humoristas Bruno Berg, Paulo Araújo e Stevan Gaipo vão apresentar neste domingo (14/8), no Teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas. Em "Dois mineiros e meio", o trio brinca com a mineirice e também aproveita a oportunidade de trabalhar em conjunto, o que nem sempre as agendas permitem.





O mineiro do Recife



Por incrível que pareça, o título do stand up veio de um pernambucano. “Paulo é o nosso meio-mineiro, porque é mineiro do Recife. Ele está aqui há 10 anos, mora em Carmo do Cajuru, é casado com mineira e tem dois filhos mineiros”, conta Berg. “Por vir de uma cultura muito diferente, ele tem um olhar muito aguçado para as particularidades do nosso jeito de ser em Minas.”





Este stand up em dose tripla é diferente dos outros, afirma, dizendo que o conteúdo é mais leve em comparação a espetáculos do gênero, sobretudo neste período político conturbado. O espetáculo deste Dia dos Pais será “para a família”, ele garante.





A data livre do teatro neste domingo, Dia dos Pais, possibilitou o encontro de Berg, Gaipo e Araújo no palco. “O Paulo, que tem três filhos, foi o primeiro a topar. Então, eu e o Stevan, que não temos filhos, não tivemos como negar. Comemorei o Dia dos Pais na semana passada e avisei a meu pai: se ele quiser comemorar neste domingo, é lá no teatro”, brinca Bruno.





Feliz em voltar ao palco após as “férias forçadas” impostas pela pandemia, ele celebra a interação com a plateia, afirmando que o consumo de conteúdo on-line não substitui o contato presencial e o olho no olho. Essa cumplicidade é fundamental para o ritmo do espetáculo.





“A melhor sensação que tem é você contar uma piada e as pessoas rirem. A característica do stand up é ser autoral. Toda piada que faço no stand up fui eu que criei. A base dele é a colaboração, porque o feedback é imediato. Se faço uma piada ruim, as pessoas simplesmente não riem”, explica. “A gente tem o privilégio de ter uma profissão em que o retorno se dá em tempo real. Isso fez muita falta durante a pandemia.”

Interação é tudo



Ao comentar a confusão entre stand up e comédia de improviso, o humorista destaca a importância de seguir o roteiro, mas sem perder a interação com a plateia.





“As pessoas confundem muito o stand up com improviso. Costumo falar que o improviso, quando muito bem-feito, parece que foi combinado. E o stand-up, quando muito bem-feito, parece improvisado”, diz o brincalhão Bruno Berg.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“DOIS MINEIROS E MEIO”

Stand up comedy com Bruno Berg, Stevan Gaipo e Paulo Araújo. Neste domingo (14/8), às 19h. Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Vendas on-line pelo site Eventim.