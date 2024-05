Polícia Militar Rodoviária faz a sinalização de alerta para motoristas no Anel

Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (4/5), depois de bater contra uma carreta, na altura do quilômetro 464 do Anel Rodoviário, próximo ao Shopping Del Rey, sentido Rio de Janeiro, no Bairro São Francisco.

O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreu às 9h45. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava, junto com a motocicleta, debaixo da carreta.

A mecânica do acidente ainda não é conhecida. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o trânsito ficou parcialmente interditado.