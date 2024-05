A cantora norte-americana Beyoncé não publicou um vídeo criticando a apresentação de Madonna no Rio de Janeiro, no último dia 4 de maio, enquanto o Rio Grande do Sul vive uma catástrofe devido aos temporais e consequentes enchentes, como sugerem publicações que acumulam mais de um milhão de visualizações nas redes sociais desde 6 de maio de 2024. A gravação viral foi feita em 2020 e, na ocasião, a artista publicou uma sequência pedindo justiça no caso George Floyd, assassinado naquele ano por um policial.

“Beyoncé manda recado para Madonna e Brasil”, é a frase sobreposta ao vídeo compartilhado noFacebook, noYouTube, noKwai, noTikToke noX.

A gravação, de pouco mais de um minuto, é composta por um vídeo de um pronunciamento de Beyoncé, acompanhado de imagens de casas submersas e de uma foto da cantora Madonna, no canto inferior direito da tela.

Na sequência, uma voz supostamente traduz para o português a fala de Beyoncé, que teria dito:“Enquanto as famílias estão lá chorando, triste, passando frio e fome, sem lugar para morar porque perderam as suas casinhas, muitos estão aí preocupados em ver o show de Madonna (...) É decepcionante ver que em tempos de crise, alguns escolhem o entretenimento em vez da solidariedade”.

O conteúdo circula em meio às enchentes causadas pelaschuvas intensasque atingem o Rio Grande do Sul.

De acordo com oúltimo boletim, publicado em 6 de maio de 2024 pela Defesa Civil gaúcha, 83 pessoas morreram em razão dos temporais queatingem o estadodesde ofinal de abril.

Nesse contexto, o Brasil também foipalcodo encerramento da turnê “The Celebration Tour”, de Madonna, em 4 de maio. A artista reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo com aPrefeitura, para relembrar as suas quatro décadas de carreira.

Mas não é verdade que Beyoncé tenha criticado a cantora por essa apresentação no vídeo compartilhado nas redes.

Uma busca reversa por um trecho da gravação usando a ferramenta Google Lens levou a artigos (1,2,3) de 30 de maio de 2020 repercutindo uma publicação feita por Beyoncé nessa mesma data em seuperfil no Instagram.

Na postagem é possível ver a mesma gravação viralizada em 2024, mas com a seguinte legenda, em inglês:“Se você quiser exigir mais acusações contra todos os envolvidos na morte de George Floyd, clique no link na minha bio para assinar a petição”.

No vídeo, Beyoncé começa dizendo:“Nós precisamos de justiça para George Floyd. Todos nós testemunhamos o seu assassinato em plena luz do dia. Estamos despedaçados e enojados. Não podemos normalizar essa dor”.

A cantora norte-americana fazia referência aoassassinatode George Floyd, um homem negro que foi morto durante uma detenção policial violenta em 25 de maio de 2020, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. A morte de Floyd desencadeou uma série deprotestosem vários estados do país.

O vídeo em que Beyoncé pedia aos fãs para assinarem a petição relacionada ao caso de Floyd foi noticiado pela imprensa (1,2,3).

A BeyGood, organizaçãofundadaem 2013 por Beyoncé para apoiar causas sociais, fez umapublicaçãoem 6 de maio de 2024 pedindo doações para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul — sem qualquer menção ao vídeo agora viralizado nas redes sociais.

O Checamos já verificou outroconteúdosobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

