Morreu, aos 78 anos, o diretor David Lynch, cineasta americano responsável por filmes como “Veludo azul” (1986) e “Cidade dos sonhos” (2002), além da série “Twin peaks”. Conhecido por seu tom perturbador e humor característico, Lynch recebeu quatro indicações ao Oscar ao longo da carreira.



A causa da morte ainda não foi confirmada, mas em 2024 ele revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar após anos como fumante:

"Fumar é algo que eu absolutamente amei, mas no fim das contas, isso me afetou. Era parte da arte da vida, para mim. O tabaco, o cheiro dele, e acender as coisas, fumar, voltar e sentar... E então fumar novamente, analisar meu trabalho, pensar nas coisas... Nada no mundo é tão bonito quanto isso", declarou em entrevista à revista Sight & Sound.

Fumante desde os oito anos

David Lynch fumava desde os oito anos. "Uma parte muito importante da minha vida era fumar. Eu amava o cheiro do tabaco, o gosto do tabaco. Eu amava acender cigarros", disse à revista americana People em novembro de 2024. O artista contou ainda que teve muita dificuldade para parar de fumar, mesmo depois da doença diagnosticada.

"Tentei parar muitas e muitas vezes, mas quando ficou difícil, eu fumava aquele primeiro cigarro, e era uma viagem só de ida para o céu e voltava a fumar de novo", confessou. O diretor do filme "Cidade dos Sonhos" parou de fumar há dois anos e precisou de oxigênio para andar.

"É difícil viver com enfisema. Mal consigo andar por um cômodo. É como se você estivesse andando por aí com um saco plástico em volta da cabeça", falou. Cineasta também é famoso pelos filmes "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks".

Na área desde 1977, recebeu primeira indicação ao Oscar como melhor diretor com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.

Com informações de Folhapress