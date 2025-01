O jornal The New York Times publicou, nesta quinta-feira (16/1), sua crítica de “Ainda estou aqui”, filme do diretor Walter Salles que, depois do sucesso no Brasil, estreou ontem na França e chega aos cinemas norte-americanos nesta sexta-feira (17/1).

Assinada pela jornalista Alissa Wilkinson, a matéria traz o título “Quando a polícia invade uma casa feliz”. O texto começa mencionando o sucesso do filme nas bilheterias brasileiras - ao todo já são mais de três milhões de espectadores - e afirma que o fenômeno “não é mistério”.

A crítica explica quem foi Eunice Paiva, cujo ponto de vista é adotado no filme, baseado no livro de memórias escrito por Marcelo Rubens Paiva. “Bem elaborado e ricamente filmado” e “Lindo e devastador” são alguns dos adjetivos usados por Wilkinson para descrever a produção.

Ela também elogia a atuação de Fernanda Torres. “Em sua interpretação - que lhe rendeu um Globo de Ouro e está em busca de uma indicação ao Oscar -, Torres impressiona”. Em outro momento a autora acrescenta: “Seus olhos investigadores são magnéticos”.





"Ainda estou aqui" estreou nas telonas brasileiras em 7 de novembro e continua em cartaz nas principais salas de cinema do país.