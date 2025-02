Elis Regina ganha homenagem no Mina Jazz Bar

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (14/2)



A dupla Rick & Nogueira, acompanhada por Paulinho Alabart, Bruna Lipiani e Marcelinho de Lima, inaugura esta noite, às 21h, o projeto “Do nosso jeito”, no Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447 – Olhos d'Água). No roteiro do show, sucessos da dupla e canções do DVD “Rick & Nogueira 360°”. Breno Marques faz a abertura da noite e o DJ Thalles Britto toca nos intervalos. Ingressos na plataforma Sympla custam R$ 60, masculino e feminino; R$ 740, mesa com direito a quatro pessoas; e R$ 3 mil (lounge para 10 pessoas).



Sábado (15/2)



A noite de amanhã promete ser animada em mais uma edição da festa “Fora do normal”, no Major Lock (Rua dos Guajajaras, 842 – Centro). A pista será animada por Vignoli, Nina Charnizon, Thifree, Bastoz e Vinna. Ingressos de R$ 25 a R$ 40, à venda pelo Sympla.

Domingo (16/2)



Babaya volta neste domingo à Casa Outono (Rua Outono, 571 – Carmo) para nova edição de uma das mais disputadas rodas de samba de Belo Horizonte. O encontro está marcado para começar às 13h30. Ingressos a R$ 65 na plataforma Sympla. “Além dos cantores da roda que cantam lindo e dos músicos que são maravilhosos, teremos a participação de Fabiana Cozza, de cantoras do bloco Mimosas Borboletas e de Vini Baruk”, afirma a artista. A Roda de Samba da Babaya tem direção de Du Macedo.

Segunda-feira (17/2)



O ator Leonardo Miggiorin segue com a temporada do espetáculo “Não se mate”, no Teatro 2 do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), às 19h. Com texto e direção de Giovani Tozi e poemas de Carlos Drummond de Andrade, a montagem conta com participações especiais em vídeo de Caio Paduan e Luiz Damasceno. A trama gira em torno de Carlos, que enfrenta a perda da mãe, o término com a namorada e a dispensa do trabalho. Mas nem tudo está perdido. Mensagens inesperadas de um homem misterioso mudam o rumo do que poderia ser uma tragédia. Os ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) podem ser adquiridos no https://ingressos.ccbb.com.br/.



Terça-feira (18/2)



Frederico Heliodoro (baixo) e Gabriel Bruce (bateria) fazem apresentação, às 20h e às 21h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Funcionários). No repertório, músicas autorais, releituras de standards brasileiros e norte-americanos e improvisações livres. Os ingressos custam R$ 20 (área interna) e R$ 10 (área externa). Multi-instrumentista, produtor e compositor, Heliodoro iniciou sua carreira em 1999 como líder de sua primeira banda, "Psicodélica". Entre os projetos, participou da turnê “A última sessão de música”, de Milton Nascimento. Bruce venceu o prêmio BDMG Jovem Instrumentista em 2013. No final do ano passado, ele se apresentou no Porto Drum Show, em Portugal.



Quarta-feira (19/2)



Carnaval chegando, os ensaios pipocam pela semana. Na quarta, será a vez de Chama o Síndico levar os foliões para A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Uma das maiores agremiações carnavalescas da capital mineira, o bloco terá Jorge Ben Jor como homenageado este ano – além de Tim Maia, claro. Chama o Síndico já levou 100 mil pessoas para o Centro da capital mineira ao som samba, funk, afoxé, xote, soul, carimbó e reggae power.



Quinta-feira (20/2)



A semana terá homenagem para Pimentinha. "Nada será como antes: Memória a Elis Regina" reúne no palco do Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro) o quarteto Flaviane Orlando, Italo Lima (guitarra), João Alvarenga (contrabaixo) e Lincoln Cheib (percussão), interpretando grandes sucessos cantora. O preço dos ingressos varia de R$ 55 (balcão) a R$ 275 (mesa para cinco pessoas), à venda na plataforma Sympla.