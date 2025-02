Marília Gabriela confirma sua 'última entrevista' em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois de temporadas de sucesso no Rio e em São Paulo, “A última entrevista de Marília Gabriela” chega a BH, com duas apresentações no Sesc Palladium, em 26 e 27 de abril. Em cena, a apresentadora é entrevistada pelo filho caçula Theodoro Cochrane – um jogo em que ficção e realidade se misturam. Com texto de Michelle Ferreira e direção de Bruno Guida, a ação se passa durante programa ao vivo no teatro e o espectador é convidado a participar ativamente da peça.



• AQUECIMENTO



Unidos do Samba Queixinho é o convidado de amanhã (23/2) do Música de Domingo, projeto do Teatro Francisco Nunes. O bloco faz apresentação gratuita no Largo do Teatro, no Parque Municipal, a partir das 11h. Este ano, ele vai homenagear a escritora mineira Carla Madeira, autora de “Tudo é rio”, “A natureza da mordida” e “Véspera”. Não é necessário retirar ingressos.



• CENTENÁRIA



A história da Gerdau é contada no filme “Moldados como aço”, produzido pela Giros Filmes, disponível no canal da Gerdau no YouTube. Com 58 minutos, ele retrata a trajetória da companhia desde a fundação da fábrica de pregos, em Porto Alegre, pelo imigrante alemão João Gerdau. Entrevistas com membros da família, além de colaboradores atuais e nomes importantes do cenário empresarial brasileiro, fazem parte do filme.

• • •

“A obra traz registros do espírito empreendedor da Gerdau e o legado do trabalho não só da família fundadora, mas de todas as pessoas que colaboraram para a construção da empresa, nutrindo as bases sólidas dessa trajetória de 124 anos. Seguimos comprometidos e engajados em dar continuidade a essa jornada, com a mesma coragem e visão dos colaboradores e colaboradoras que vieram antes de nós, para garantir que nossa empresa continue moldando um futuro tão sólido e resiliente quanto o nosso passado”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.



• EMPREGABILIDADE



O projeto Elas na Rede recebe inscrições até a próxima sexta-feira (28/2), oferecendo formação gratuita nas áreas de design digital e desenvolvimento de aplicativos para mulheres a partir de 16 anos, com o objetivo de promover a inclusão digital e a capacitação profissional. O projeto atende mulheres em situação de vulnerabilidade, proporcionando ferramentas que impulsionam a empregabilidade e garantem maior autonomia social e econômica. As vagas são limitadas. Inscrições podem ser realizadas pelo link https://elasnarede.com.br/belohorizonte/

Cidadã honorária de BH, Vannick, filha de Belchior, vai sair novamente no bloco em homenagem ao pai Instagram/reprodução



• CIDADÃ HONORÁRIA



Vannick Belchior, filha caçula do compositor Belchior, receberá o título de Cidadã Honorária de Belo Horizonte. A solenidade está marcada para a próxima sexta-feira (28/2), às 19h, na Câmara Municipal. A cantora é presença garantida no carnaval da cidade como convidada do bloco Volta Belchior, que desfila no sábado (1º/3) que vem, a partir de 13h, no Bairro Pompeia. Há três anos, Vannick lançou o EP “Das coisas que aprendi nos discos”, cantando sucessos do pai como “Alucinação”, “Coração selvagem” e “Sujeito de sorte”.



• BRONZE



Nome central no panorama da arte contemporânea, Flávio Cerqueira se inspira no brasileiro comum para criar esculturas em bronze – o mesmo bronze reservado, por séculos, a figuras proeminentes e às elites. A partir de 12 de março, o CCBB vai exibir a mostra “Flávio Cerqueira – Um escultor de significados”, com curadoria da historiadora Lilia Schwarcz. A exposição, no andar térreo, vai além das galerias. Cerca de 40 obras também ocuparão o hall principal e espaços de circulação internos e externos do prédio histórico. A mostra ficará em cartaz até 2 de junho, com entrada franca.

