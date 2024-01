A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (8/1) que já foi iniciada a reforma da Praça Rio Branco, também conhecida como Praça da Rodoviária. Os trabalhos incluem demolição dos pisos, instalação de mobiliário urbano, canteiros (paisagismo e irrigação), melhoria nas calçadas, limpeza e recuperação estrutural do monumento em concreto.



As intervenções fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, “Centro de Todo Mundo”, que tem entre os objetivos qualificar a região central para melhorar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer. Segundo a PBH, estão sendo investidos R$ 4,4 milhões nas melhorias com recursos de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e próprios do município (ROT).

Outros espaços



A Praça da Estação também passa por obras de manutenção compreendendo os seguintes trabalhos: restauração das fontes luminosas com novos equipamentos e ligações; troca dos pisos danificados; troca das canaletas e grelhas danificadas; recuperação dos bancos e instalação de novos bancos; instalação de lixeiras; instalação de arvoreiros e delimitadores de tráfego; implantação e recuperação do paisagismo.



No fim de outubro de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou a licitação para a obra de reforma e revitalização da Praça Governador Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras. No local, será feita a reconstrução do piso, seguindo o mesmo desenho e cores do original. As obras no local ainda não tiveram início.



Os trabalhos também vão incluir a incorporação da rua entre a parte de cima e a de baixo, que abrigará novos brinquedos e equipamentos de ginástica; reforma do paisagismo, contemplando irrigação automática e replantio de toda grama da porção inferior; inclusão de lixeiras; revitalização dos bancos e escadas; modernização da iluminação, dentre outras melhorias.

Leia também: Av. Bernardo Monteiro será revitalizada depois de devastação de fícus



Considerado patrimônio protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município, o Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro também será revitalizado. Em junho de 2023, a Prefeitura de BH finalizou o projeto executivo da obra, que pode alcançar investimentos de até R$ 1 milhão. O trecho localizado entre a Avenida Brasil e a Praça Hugo Werneck, na região Centro-Sul, terá vegetação, pisos, iluminação, mobiliário e demais estruturas renovadas. A licitação foi aberta em dezembro.



Além disso, também está aberta a licitação para manutenção, revitalização e conservação das calçadas portuguesas, localizadas na região central da capital.