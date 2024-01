O jovem de 21 anos identificado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro como Igor Martinelli Vidal de Abreu, morador de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, morreu vítima de um afogamento na praia de Grumari, no bairro homônimo, na Zona Oeste, na manhã desse domingo (7/1).



Militares do 2º Grupamento Marítimo foram acionados às 7h33. O rapaz, no entanto, foi retirado do mar por um surfista.

O jovem foi levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Bairro Leblon, na Zona Sul do Rio, onde veio a óbito.



Conforme apurado pela reportagem, Igor chegou à cidade por meio de uma excursão e voltaria para Juiz de Fora no mesmo dia.

Leia também: Ônibus incendiado interdita trânsito na Avenida Amazonas, em BH



Nas redes sociais, a mãe da vítima, Karine Martinelli, informou a morte do filho para amigos e familiares. “Com imenso pesar, comunico o falecimento do meu filho. Vai com Deus meu filho. Mamãe sempre te amará”, escreveu em seu perfil no Facebook.



O corpo de Igor Martinelli será enterrado nesta terça-feira (9/1), às 9h, no Cemitério Parque da Saudade, no município.



Outros casos recentes



Em 13 de outubro, prestes a completar 51 anos, o policial militar de Belo Horizonte Wederson Luiz Fernandes também morreu afogado no Rio de Janeiro. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o militar na Praia do Forte, em Cabo Frio, e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele veio a óbito a caminho do hospital.



Antes disso, em 28 de setembro, outro turista mineiro, identificado como Gustavo Miguel Cunha da Silva, de 34 anos, morreu na Praia de Taipu de Fora, no município de Maraú, na Bahia. Na ocasião, por volta das 14h30, ele entrou no mar sozinho, foi arrastado pela maré e se afogou. A vítima morava em Montes Claros, no Norte de Minas.