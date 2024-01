Os horários de circulação de trens do metrô em Belo Horizonte vão sofrer alterações neste sábado (13/1) e domingo (14/1) em decorrência das obras de revitalização da Rede Aérea e Via Permanente do sistema. Com isso, das 5h15 às 18h, o intervalo entre as viagens será de 20 minutos. Das 18h às 23h, o tempo de espera passa a ser de 15 minutos.



A medida visa atender ainda aos foliões que irão ao evento “Ensaio Geral do Carnaval 2024”, que acontecerá nos arredores da Estação Santa Tereza, na Avenida dos Andradas. A festa tem previsão de 20 mil pessoas e dispersão às 20h.

“O Metrô BH vai acompanhar a demanda de usuários nas estações e, caso haja necessidade, ofertará viagens extras para atender à população”, disse a companhia em nota.



Em condições normais de operação, as bilheterias e estações funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias, com intervalos de 15 minutos entre os trens nos fins de semana. Em dias úteis, das 6h às 8h30 e das 16h às 19h, considerados horários de pico, a espera é de sete minutos. Fora desses horários, o intervalo entre os trens costuma durar cerca de 15 minutos.

Vale lembrar que Metrô BH permite a compra de passagens pelo aplicativo Bipay por cartão de crédito ou Pix. Além disso, os validadores de passagem aceitam pagamento por aproximação, diretamente no aparelho. Esse pagamento pode ser feito por cartões de crédito e débito ou, ainda, por carteiras digitais de smartwatches, celulares ou tablets.

Mudanças

Na via permanente, haverá substituição de trilhos, de aparelhos de mudança de via e de lastros (camada de pedra britada entre os dormentes e a plataforma ferroviária). A revitalização também abordará a troca de dormentes de concreto e de madeira e suas respectivas fixações, entre outros processos.



Já na rede aérea de alimentação elétrica dos trens, a renovação abordará trocas de chaves seccionadoras de energia, substituição de fios, substituição de postes de sustentação, dentre outros componentes que trarão mais confiabilidade ao sistema e melhor gestão dos ativos.



A previsão no edital de concessão para a conclusão de revitalização no Sistema de Rede Aérea entre as estações Eldorado e Vilarinho – Linha 1 é para março de 2026. Já para os serviços de Via Permanente, a previsão de conclusão para o mesmo trecho é de março de 2027. Porém, o Metrô BH diz que está trabalhando junto ao governo do Estado a fim de antecipar os prazos.