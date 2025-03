Idoso é agredido com marreta em assalto e tem R$ 60 roubados

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Um idoso de 68 anos foi internado em estado grave após ser agredido com uma marreta na cabeça durante um assalto à sua residência, no Bairro Vila Formosa, em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, na madrugada dessa quarta-feira (5/3). O homem foi encontrado inconsciente pelo irmão, que acionou os bombeiros por volta das 19h45 do mesmo dia. Os assaltantes levaram R$ 60 e chegaram a tentar levar uma televisão, mas desistiram.

O idoso sofreu ferimentos no crânio e foi levado à Santa Casa pelos Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), onde permanece internado e respirando com auxílio de aparelhos. Na casa do idoso, os militares encontraram sangue espalhado pelo chão e pelas paredes, além da marreta usada no crime. Uma televisão, que estava sendo levada pelos criminosos, foi encontrada envolta em uma coberta em outro cômodo.

Com auxílio de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou dois suspeitos do crime, ambos com passagens criminais. Um dos suspeitos, de 23 anos, foi localizado e preso pela Polícia Militar, após confirmar sua participação no assalto. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Durante a abordagem, os policiais encontraram as roupas usadas pelo homem no momento do crime, incluindo uma camiseta da seleção brasileira com o número 11, visível nas imagens. O suspeito também apontou o comparsa, de 35 anos, que, segundo a mãe, é usuário de drogas e não mora com ela. Até a publicação desta reportagem, ele seguia foragido.

De acordo com o suspeito preso, o roubo foi planejado e ele e o comparsa passaram algum tempo conversando com a vítima na calçada antes de invadir a casa. Eles levaram R$ 60 do idoso e chegaram a tentar levar a televisão, mas desistiram.