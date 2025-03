Suspeito de separar briga de casal e matar homem é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu, em Campo Florido (MG), no Triângulo Mineiro, no Carnaval, um homem de 21 anos, em flagrante, suspeito de esfaquear e matar um homem, de 34. O crime ocorreu quando o homem viu um casal discutindo na rua e tremendo pela vida da mulher, pegou uma faca, foi à rua, e golpeou a vítima.

O homem, que foi preso pela Polícia Militar, está na Delegacia de Campo Florido. Foram apreendidas duas facas grandes de cozinha e peças de roupa (possivelmente as mesmas utilizadas pelo suspeito no momento do crime). O material será periciado pela Polícia Civil.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o suspeito estava em casa quando viu um casal discutindo em via pública. Ao perceber que o homem gritava com a mulher, ele pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima de 34 anos, atingindo-a no tórax e abdômen.

O autor fugiu em seguida. Na delegacia, confessou o crime, sendo encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem visando ao esclarecimento total dos fatos.

