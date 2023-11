As regionais Venda Nova, Pampulha, Noroeste e Barreiro estão em alerta para risco geológico moderado

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para risco geológico moderado nas regionais Venda Nova, Pampulha, Noroeste e Barreiro, até quinta-feira (23/11).

O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos.

Se observado alguns desses sinais, a orientação é deixar imediatamente o imóvel e ligar para a Defesa Civil (199).

Chamados para chuva

A Defesa Civil recebeu sete chamados para ocorrências relacionadas à chuva até às 8h da manhã de hoje. Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Norte, Noroeste e Centro-Sul. Apesar dos acumulados de chuvas registrados nas últimas horas, não foram registrados desabrigados ou desalojados nas ocorrências.

Venda Nova foi a regional que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 64,8 mm.

Acumulado de chuva nas últimas 24h*

- Barreiro: 64,2 (27,2%)

- Centro Sul: 49,3 (20,9%)

- Leste: 36,6 (15,5%)

- Nordeste: 42 (17,8%)

- Noroeste: 50 (21,2%)

- Norte: 35 (14,8%)

- Oeste: 41,6 (17,6%)

- Pampulha: 57,8 (24,5%)

- Venda Nova: 64,8 (27,5%)

Válido até às 6h10 do dia 20/11*



Previsão do tempo

Nesta segunda-feira (20/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora. A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.