Uma pessoa morreu, G. A. C., que estava numa motocicleta Honda, depois de bater contra o Jeep Compass, na altura do quilômetro 99 da rodovia MG-402, próximo a Pintópolis, no Alto Paranaíba.

Segundo o motorista do Jeep, I. R., ele trafegava pela rodovia, no sentido do município de São Francisco, quando surgiu a motocicleta, em alta velocidade, vindo de uma via secundária, entrou na rodovia sem diminuir e acabou batendo na lateral do carro.

Imediatamente depois do choque, o motorista parou o carro e desceu, quando viu o motociclista caído. Aproximou-se e tentou reanimá-lo, quando percebeu vários ferimentos.

Acionou o Corpo de Bombeiros, que levou o motociclista para o Hospital do Pronto Socorro, de São Francisco, onde veio a morrer.