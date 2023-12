O mês de dezembro em Belo Horizonte teve apenas 36% da chuva média esperada, de acordo com dados da Defesa Civil da capital mineira. A terça-feira (26/12) amanheceu com poucas nuvens, mas a previsão é de pancadas de chuvas, que devem se intensificar ao longo do dia, ainda que isoladas, podendo ter trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A média do mês seria de 339,1 milímetros, mas, mesmo com as últimas chuvas, ainda não passou de 122,01 mm.

A previsão do Inmet para BH, nesta terça, é de 21ºC de temperatura mínima e 32ºC de máxima e umidade variando de 100% a 50%.

Segundo a Defesa Civil, observando as Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Regional Barreiro é onde mais choveu, com um acúmulo de 158,9 mm, (46,9% do esperado).

Na sequência, vêm a regional Venda Nova com 144,6 mm (42,6%); Nordeste, com 138 mm (40,7%); Leste, com 124,8 mm (36,8%); Norte, com 119,8 mm (35,3%); Pampulha, com 116,6 mm (34,4%); Oeste, com 113,4 mm (33,4%); Centro-Sul, com 100,8 mm (29,7%); e Noroeste com 81,2 mm (23,9%).

No Natal (25/12), a Regional Leste foi onde mais choveu, com o registro de 12,4 mm (3,7% do mês), segundo a Defesa Civil, seguida da Nordeste, com 12 mm (3,5%), e Barreiro, com 7,9 mm (2,3%).