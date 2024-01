A primeira edição de 2024 do leilão de itens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas em Minas Gerais acontecerá na próxima quarta-feira (17). Os bens serão leiloados às 14h, apenas pela internet. No total, 39 itens como carros, motocicletas e eletrônicos estão disponíveis para os lances.

Entre os itens, destacam-se os veículos importados Mini Cooper Countryman 2013, Porsche Cayenne 211 e Land Rover Evoque 2012. O leilão é realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

Os lances já estão abertos e é possível consultar mais informações no site. Quem quiser fazer uma visita deve agendar pelo e-mail contato@patricialeiloeira.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (31) 3243-1107. Para mais informações, consulte o edital.

Em 2023, dez leilões de bens do tráfico de drogas foram promovidos pela Sejusp, e a arrecadação foi de aproximadamente R$ 4 milhões. Para este ano, a expectativa é aumentar essa quantia, para que os recursos possam ser convertidos em ações focadas no combate ao crime organizado. O dinheiro advindo dos leilões também é aplicado na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão gestor do Fundo.

A subsecretária de Políticas sobre Drogas, Cláudia Leite, ressalta os benefícios dos leilões para o Estado. "Essas ações evitam a desvalorização do bem apreendido, reduzem custos com pátios e reforçam as políticas de repressão ao tráfico de drogas", afirma.

O objetivo de leiloar os bens é trazer receita para os cofres públicos e garantir eficiência na gestão de bens perdidos em favor da União. A iniciativa integra o projeto federal “Esforço concentrado para a redução dos bens aguardando destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o governo de Minas.