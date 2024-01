Eleita como a segunda cidade mais inteligente da região Sudeste - a quarta do país -, Belo Horizonte celebra, nesta quarta-feira (10/1), 50 anos de criação da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel), fundada com o intuito de informatizar a capital.

Em cerimônia nesta manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lembrou o trabalho social da empresa em ampliar o acesso tecnológico às pessoas em situação de vulnerabilidade, como o projeto "Wi-fi nas favelas", que disponibiliza internet grátis em comunidades de BH. “Nós reaprendemos tudo na nossa vida através da tecnologia”, disse em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (10/1).

A PBH instalou 2.125 equipamentos para conexão sem fio em 218 vilas, favelas e conjuntos habitacionais. A medida vai beneficiar mais de 370 mil pessoas. Ao todo, a Prodabel gerencia 4.700 pontos de internet gratuita, com mais de 2,4 milhões de usuários cadastrados.

O evento de celebração dos 50 anos da Prodabel contou ainda com uma homenagem aos funcionários mais antigos da empresa de tecnologia.

“Para manter tudo em ordem, há um grande esforço dos empregados que se dedicam, muitas vezes de forma extraordinária, seja na entrega de sistemas, monitoramento, atendendo as demandas em tempo e a contento”, declara o diretor-presidente da Prodabel. Jean Mattos Duarte.