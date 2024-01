Um catador de material reciclável, de 36 anos, foi assassinado com uma facada no Bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Leia também: Homem mata amigo após sofrer chacota



Imagens de um circuito interno mostram o momento do assassinato, ocorrido nessa quarta-feira (10/1). A vítima estava com o carrinho que usava para recolher material reciclável.



Ele começa a conversar com o adolescente de 15 anos. Pelas imagens, é possível ver que os dois estão discutindo. Depois de cerca de um minuto de bate-boca, o adolescente acerta uma facada no peito da vítima.



O catador ainda consegue andar, carregando o carrinho, mas cai quando vira a esquina de uma rua. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou se levantar mais duas vezes, porém acabou morrendo no local.



O adolescente fugiu de bicicleta, mas foi encontrado pelos policiais militares. Segundo a Polícia Militar (PM), ele disse que começaram a discutir por causa da bicicleta que ele teria emprestado ao catador.



Por causa do crime, o adolescente foi apreendido e levado para a delegacia.