Produtos apreendidos durante prisão de suspeito de planejar roubo a joalheria no Centro de BH, em fevereiro de 2023

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de planejar o roubo à mão armada de uma joalheria em fevereiro de 2023, no Centro de Belo Horizonte. A prisão foi feita na manhã desta quinta-feira (11/1), quase um ano após o crime. Na época, foram roubados mais de R$ 250 mil em ouro e dinheiro. O proprietário do estabelecimento, um idoso de 69 anos, foi rendido pelos bandidos. Outras três pessoas ainda estão foragidas.

Parte do material roubado foi recuperado ao longo da primeira fase da operação, deflagrada em maio de 2023. Durante as investigações, a equipe da 4ª Delegacia de Polícia Centro identificou os quatro participantes da ocorrência. Conforme a corporação, a segunda parte da ação teve objetivo de prender o possível mandante do crime.

“Com o total esclarecimento da autoria, recuperação de parte dos bens roubados e apreensão do proveito do crime, a Polícia Civil conclui o inquérito com indiciamento dos quatro investigados [...] Dessa forma, impedimos o enriquecimento ilícito dos suspeitos e temos condição de posteriormente ressarcir a vítima”, pontuou o delegado Alessandro Carlos Rodrigues Santa Gema.

Ainda segundo o responsável pelo caso, todos os investigados possuem registros policiais por diversos crimes como: furto, roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Hoje também foram apreendidos dois carros e uma motocicleta. O suspeito de 36 anos foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.