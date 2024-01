Minas Gerais, um dos estados com maior incidência de casos de dengue no país em 2023, já registrou neste ano duas suspeitas da doença somente nesta semana. Nessa quarta-feira (10/1), em Curvelo, na Região Central do estado, uma mulher de 38 anos, cujo nome não foi divulgado, faleceu um dia após ser internada no Pronto Socorro da cidade. A informação foi divulgada em nota oficial pela prefeitura. De acordo com o município, o sangue da paciente foi coletado e enviado para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), localizada na capital e responsável no estado por essa investigação.





Na terça-feira (9/1), a Prefeitura de Timóteo, no Vale do Rio Doce, comunicou o falecimento de Maria Elisa Lessa, de 17 anos, também por suspeita de dengue. A morte da adolescente segue em investigação pela Funed. A prefeitura informou que a jovem procurou, no dia 6, uma unidade de pronto atendimento da cidade com sintomas da doença. Ela foi medicada, liberada e orientada a procurar novo atendimento caso a situação se agravasse, mas acabou vindo a óbito.

Em 2023, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Minas registrou 315.618 casos de dengue, com 197 óbitos confirmados. Somente em janeiro deste ano, já são 415 casos confirmados e 1.451 em investigação. Em dezembro, o Ministério da Saúde, soltou um alerta sobre a possibilidade de uma epidemia de dengue no estado em função do número elevado de casos da doença registrados, em 2023, em Minas Gerais.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Minas ficou atrás apenas de São Paulo no número de mortes e casos da doença ano passado. Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Belo Horizonte foram as cidades com maior registro de dengue em 2023.

Atendimento em BH



Em comunicado oficial divulgado ontem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as pessoas com sintomas da dengue como febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele devem procurar inicialmente um dos 152 centros de saúde que funcionam de segunda a sexta-feira, durante 12 horas.

“Esses equipamentos estão preparados para fazer o atendimento do paciente com suspeita de dengue, zika e chikungunya. A nossa orientação é que o usuário só procure as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) quando o centro de saúde não estiver aberto ou em caso de piora no quadro clínico”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias. O endereço de todos os centros de saúde pode ser consultado no portal da PBH.