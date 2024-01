Um idoso de 64 anos precisou ser resgatado depois de ficar quase 12 horas preso dentro de um poço de 10 metros de profundidade nas proximidades da BR-381, Zona Rural de Santana do Paraíso, na Região do Vale do Aço do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem teria ido até o local na parte da manhã. Por volta das 20h30, o filho da vítima passava pela rodovia e viu o carro do pai estacionado. Ele parou no local e escutou os gritos de socorro da vítima.

Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Foi utilizado um tripé para acessar o local em que o idoso estava. Um militar entrou no poço e retirou a vítima.

O idoso estava consciente e orientado, mas com uma fratura no pé esquerdo. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.