Um homem, de 35 anos, foi morto com doze tiros na porta de um bar no bairro Cristina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima passou a noite bebendo no estabelecimento e, por volta das 00h30, duas pessoas em uma moto chegaram no local. Assustado, o homem arremessou um copo contra a dupla, que revidou disparando várias vezes. Eles fugiram do local logo após.

Quando os policiais chegaram no local, a vítima já estava morta. Testemunhas do crime não deram detalhes sobre os suspeitos, que não foram identificados. Também não haviam câmeras de seguranças próximas ao bar para auxiliar na investigação.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que o rapaz foi atingido por doze tiros na cabeça. O rabecão encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Ainda segundo a PM, a vítima tinha diversas passagens criminais por tráfico de drogas e roubo. Ninguém foi preso.