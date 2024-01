A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na manhã desta quinta-feira (18/1), um alerta de risco geológico para a regional da Pampulha. A área foi uma das mais atingidas pela forte chuva que caiu na capital na noite de quarta (17), onde em apenas duas horas choveu 25% do esperado para todo o mês. O informe é válido até a próxima terça-feira (23/1).

No Bairro Santa Terezinha, durante a chuva, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro e uma casa, deixando os moradores presos dentro da residência até esta manhã.

O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso observe alguns destes sinais, a recomendação é sair imediatamente do imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Chuva em BH

A tempestade que atingiu BH na noite de ontem assustou moradores. Em apenas duas choveu quase 25% do volume esperado para todo mês na Regional Pampulha.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), entre às 20h e 22h de ontem:

Barreiro: 11,0 (3,3%)



Centro-Sul: 16,4 (5,0%)



Leste: 36,4 (11,0%)



Nordeste: 13,0 (10,3%)



Noroeste: 39,0 (11,9%)



Norte: 8,8 (11,8%)



Oeste: 18,2 (5,5%)



Pampulha: 81,2 (24,5%)



Venda Nova: 10,6 (3,2%)





Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm

Uma série de raios também acompanhou a chuva. Segundo a Defesa Civil da capital, o dia muito quente, somado à alta umidade na atmosfera, resulta em descargas elétricas e trovões. Nessa quarta, os termômetros chegaram a 33°C.

“El Niño também está favorecendo para uma atmosfera mais aquecida, portanto, normalmente têm-se mais raios”, informou a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Ainda de acordo com a previsão da Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista é de 33ºC. A temperatura mínima registrada foi de 19ºC durante a madrugada. A umidade relativa do ar vai girar em torno dos 40%, à tarde.

SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:

• Trinca nas paredes

• Água empoçando no quintal

• Portas e janelas emperrando

• Rachaduras no solo

• Água minando da base do barranco

• Inclinação de poste ou árvores

• Muros e paredes estufados

• Estalos