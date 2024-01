Em duas horas da noite desta quarta-feira (17/1), choveu quase 25% do volume esperado para todo mês na Regional Pampulha, em Belo Horizonte. Os números são da Defesa Civil municipal.

Segundo o órgão, todas as regiões registraram chuva entre 20h e 22h. Entre as mais atingidas, está a Noroeste, com 39mm, e a Pampulha, com 81,2mm.

Leia também: Raios e trovões: veja a explicação para a tempestade desta quarta (17)



Já na Região Norte e no Barreiro, o acumulado foi pequeno. Veja o volume em cada local:

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 2 horas, em 17/01/2024, às 22h:

Barreiro: 11,0 (3,3%)

Centro-Sul: 16,4 (5,0%)

Leste: 36,4 (11,0%)

Nordeste: 13,0 (10,3%)

Noroeste: 39,0 (11,9%)

Norte: 8,8 (11,8%)

Oeste: 18,2 (5,5%)

Pampulha: 81,2 (24,5%)

Venda Nova: 10,6 (3,2%)

Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH).