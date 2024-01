O jovem preso nessa terça (16/1) por matar a namorada em Contagem, na Grande BH, postou um recado antes de cometer o crime. “Quem vacila, nós manda pra vala (sic)”, escreveu nas redes sociais o jovem de 22 anos, suspeito de homicídio de Emily Fernandes, de 18. A informação foi revelada pelo delegado Ítalo Fernandes de Almeida, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (17/1).

Emily foi morta na madrugada do último dia 10, por voltada da 1h, no apartamento dela, onde morava com a mãe. O companheiro passava alguns dias na residência, quando surpreendeu a jovem ao atingi-la com várias facadas. No momento do ataque, a vítima estava com o filho do casal, de 7 meses, no colo.

O suspeito, então, deixou a residência, levando a criança, o que foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. No dia seguinte, ele retornou ao imóvel, entregou o filho a familiares e fugiu novamente. A Polícia Civil conseguiu na Justiça o mandado de prisão na última sexta-feira (12/1). As buscas foram iniciadas, mas ele acabou se apresentando na delegacia na companhia de um advogado, com a intenção de dar sua versão dos fatos, mas acabou recebendo ordem de prisão. Com isso, ele se manteve em silêncio.

“O que nos chamou a atenção foi uma postagem realizada em rede social dizendo que não se arrependia e até faria de novo”, revelou o delegado, acrescentando que a PCMG ouviu familiares da vítima, que afirmaram que o suspeito tinha um comportamento possessivo com a companheira. “Segundo as testemunhas, ele já teria dito, inclusive, que não aceitaria o término do relacionamento sob nenhuma circunstância”, completou Ítalo Fernandes.



O delegado destacou que Emily enfrentava um cenário de violência doméstica – algo nunca denunciado pela vítima. “Ela sofria violência no contexto familiar e isso infelizmente escalou para esse bárbaro e lamentável crime. Por isso é importante que as mulheres busquem imediatamente a polícia diante do menor sinal de comportamento agressivo”, disse.