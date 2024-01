Uma série de roubos mantém os comerciantes do Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em estado de alerta, em especial uma loja de perfumes que tem sido alvo frequente nos últimos meses. Desde novembro de 2023, as vendedoras foram vítimas de cinco roubos, dois deles no mesmo dia, na esquina da Rua Piauí com Avenida Getúlio Vargas. O último assalto foi nessa segunda-feira (15/1).

Os crimes ocorrem durante o dia, por volta das 10h. Uma vendedora de churros, que preferiu não se identificar, costuma instalar seu carrinho em frente à perfumaria de 15 em 15 dias, e presenciou três dos assaltos este mês. Ela conta que os criminosos agem rápido e chegam colocando tudo que podem dentro de bolsas, e que os roubos ocorrem sempre na mesma loja. Donos de outros estabelecimentos próximos também confirmaram que o foco é a loja de perfumes.

A gerente da loja, que também não quis se identificar, conta que em dois casos os responsáveis foram os mesmos. Ela relata que os assaltantes chegaram armados e até a trancaram junto com as demais vendedoras da loja, em uma porta restrita a funcionários.

Leia também: Caso Ana Luiza: menina encontrada morta em rua de BH é enterrada

As vendedoras registraram as ocorrências de todos os assaltos, se queixam da insegurança e ressaltam o desespero diário.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para obter informações sobre o policiamento no local e e aguarda retorno.